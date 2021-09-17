Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ростовскую область пришли заморозки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Заморозки

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Донские синоптики предупредили, что в ночные часы местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 1 градуса. Температура ниже нуля опускалась прошедшей ночью. Упадут столбики уличных термометров и в ночь на 18 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в дневные часы в Ростовской области воздух прогреется в среднем до +23 градусов.