Сеул, 17 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей военно-воздушных сил и четырёх представителя сухопутных войск.

Известно, что четверо военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 118.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1681. Из них 1642 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2008 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 281 938.

Читайте также: В Южной Корее вновь за сутки выявили более двух тысяч носителей SARS-CoV-2