Кишинёв, 17 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 16 сентября выявили 1289 случаев заражения коронавирусом в ходе 11 056 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 279 143 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 265 144 человека, в том числе 714 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1617 пациентов с COVID-19, из которых 131 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6569 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1153 заражения коронавирусом в результате проведения 8941 теста. Выздоровевшими врачи признали 642 человека, скончались 11 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что глава минздрава Молдавии Алла Немеренко ранее объявила о прекращении в стране марафонов вакцинации от COVID-19. Они стали неэффективными.