Архангельск, 17 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Архангельской области правом досрочного голосования воспользовались 3 940 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Досрочное голосование

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В досрочном голосовании в основном приняли участие жители труднодоступных территорий и экипажи судов, находящихся в плавании.

Всего в Архангельской области зарегистрировано почти 878 тысяч избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области открылись 832 избирательных участка, выборы стартовали без происшествий.