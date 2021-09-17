Москва, 17 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 16 сентября нефть марки Brent подорожала на 0,25% до $75,59 за баррель. Цена стабилизировалась около уровня $76, поскольку отступилась угроза для нефтедобычи от урагана «Николас», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Alwaght.com Нефть

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать отчёты минэнерго США и Американского института нефти, которые отразили сокращение запасов нефти за прошлую неделю.

Сегодня, 17 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $75,50. Рост котировок сдерживается укреплением доллара в преддверии заседания ФРС США.

Техническая картина указывает на продолжение восходящего движения до $77,50. Поддержка сместилась на уровень $73.75.

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