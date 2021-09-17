Мельбурн, Австралия, 17 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В центре австралийского Мельбурна (штат Виктория) прошла акция работников строительных и ремонтных предприятий против введённых накануне в рамках борьбы с COVID-19 новых санитарных ограничений. Об этом 17 сентября сообщает телеканал 9News.

concernedcitizen1 Полиция Мельбурна

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Поводом для перекрытия основных улиц крупнейшего мегаполиса послужили требования к строительным компаниям о закрытии на всех объектах комнат для обеда и отдыха сотрудников. Десятки рабочих, расположившихся на проезжей части центральных улиц на пластиковых стульях, заявили, что поскольку их лишили возможности обедать в помещении, они будут делать это на открытом воздухе.

Окружившая протестующих полиция не стала проводить задержания, дождавшись, когда отобедавшие на проезжей части строители вернутся к работе. По словам главы городского штаба по борьбе с COVID-19 Йеруна Веймара, прошедшая акция протеста оказалась «не самым разумным решением», поскольку именно такие помещения на объектах являются наиболее опасными для сотрудников, «как места быстрого распространения вируса».

Напомним, 16 сентября правительство штата приняло решение об обязательной иммунизации строителей и сотрудников строительных компаний, а также о запрете для них покидать Мельбурн с 23:59 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр австралийского штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниэл Эндрюс объявил о том, что комендантский час в столице штата по-прежнему будет оставаться в силе.