Веллингтон, 17 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

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Отмечается, что всех носителей инфекции выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения коронавируса в стране. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» на новозеландской территории достигло 1007. Из них 990 приходятся на Окленд, еще 17 — на Веллингтон.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 14 пациентов с штаммом «Дельта». Из них трое находятся в реанимации.