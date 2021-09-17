Канберра, 17 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Власти Австралии решили опробовать направлять на домашний карантин привитых против коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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«Пилотный проект, который пройдет под контролем министерства здравоохранения и полиции штата Новый Южный Уэльс, станет первым опробованием системы семидневного домашнего карантина», — заявил он.

В рамках эксперимента 175 добровольцев привьют препаратами против COVID-19, одобренные для применения на австралийской территории. В контрольную группу включат как местных жителей, так и иностранцев, а также экипажей международных воздушных судов.

По программе добровольцы будут проходить дома сокращенный карантин под наблюдением специалистов из минздрава Австралии. Если эксперимент окажется удачным, Австралия намерена постепенно возобновлять международное авиасообщение. Начало проекта намечено на конец сентября.