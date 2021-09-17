Рим, 17 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Указ об обязательном наличии ковид-паспорта, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, либо наличие иммунитета к заболеванию, для всех работающих граждан приняло правительство Италии. Об этом 16 сентября сообщает издание Corriere della Sera.

Флаг Италии

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Указ вступает в силу с 15 октября. С этого дня все работники, не имеющие ковид-паспорт, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Ковид-паспорт или «зелёный пропуск» граждане могут получить пройдя вакцинацию от COVID-19, либо предоставив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о недавно перенесённом COVID-19. Результат теста действителен в течение трёх суток, для граждан с противопоказаниями к вакцинации он бесплатный.

Те, кто продолжит работать без ковид-паспорта, могут быть оштрафованы на сумму от 600 до 1500 евро. Контроль за наличием ковид-паспортов у работников возложен на работодателей. В случае перехода на удалённый режим работы ковид-паспорт гражданину не понадобится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в итальянских регионах Больцано и Сардиния зафиксированы первые в Италии в новом учебном году вспышки коронавируса среди школьников.