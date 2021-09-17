Куала-Лумпур, 17 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 18 815 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Уточняется, что всего семь случаев связаны с прибытием зараженных из-за границы, остальных заболевших выявили непосредственно на малазийской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 049 750. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 346 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 22 355 человек.

Отмечается, что в настоящее время в стране числится 227 120 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1234 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, среди них 710 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.