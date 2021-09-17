Штат Миннесота, США, 17 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Обвинения в нарушении прав чернокожего подростка были предъявлены бывшему сотруднику полиции, осуждённому по делу о непреднамеренном убийстве чернокожего мужчины Джорджа Флойда в США. Об этом 17 сентября сообщила телекомпания ABC.

Darnella Fraizer Гибель Джорджа Флойда

Экс-полицейского Дерека Шовина обвиняют в нарушении свободы и нанесении телесных повреждений 14-летнему подростку. Уточняется, что инцидент произошёл в 2017 году, Шовин при задержании несовершеннолетнего ударил его фонариком, повалил на землю и применил удушающий приём.

На заседании суда по данному делу Шовин не признал своей вины. При этом, по данным телекомпании, за 19 лет службы на сотрудника поступило как минимум 18 жалоб по различным поводам.

Напомним, экс-полицейский Шовин был приговорён судом Миннеаполиса к 22,5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство чернокожего Флойда. Смерть Флойда стала толчком к массовым протестным акциям по всей стране, где манифестанты выступали против жестокости в отношении чернокожих. Акции сопровождались столкновениями протестующих с полицией, многочисленными случаями вандализма и мародёрства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигуранты по делу о смерти чернокожего мужчины Флойда не признали свою вину.