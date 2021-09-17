Москва, 17 сентября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В пятницу, 17 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

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В ночь на 18 сентября в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём и +0… +5 °C ночью, местами заморозки до — 4 °C.

В субботу, 18 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, местами небольшой дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание ожидается на территории европейской части России, исключая южные регионы.