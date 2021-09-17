Тегеран, 17 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. 16 сентября министры иностранных дел Ирана и Индии на встрече в Душанбе (Таджикистан) обсудили двусторонние связи и региональные события. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Амирабдоллахиан и Субраманьям Джайшанкар обсудили двусторонние отношения и региональные события во время встречи в столице Таджикистана. Стороны выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Президент ИранаИбрагим Раисиприбыл в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Раиси, которого президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально пригласил принять участие и выступить с речью на саммите ШОС, прибыл в Душанбе и был торжественно встречен премьер-министром Таджикистана в столичном аэропорту.

Президент Ирана также проведет встречи с лидерами и главами делегаций на полях саммита. Во время визита президента сопровождают министры иностранных дел, энергетики, труда, культурного наследия и юстиции.