Сеул, 17 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2008 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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По его данным, 1973 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что после кратковременного снижения заболеваемости в Южной Корее выявили снова две тысячи инфицированных за сутки. При этом около 80% случаев заражения приходятся на Сеул и прилегающие к нему регионы.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 281 938. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2389 человек.