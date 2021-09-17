Нью-Дели, 17 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Вспышка COVID-19, которая наблюдалась весной текущего года в Индии, была подавлена с помощью поставок вакцины «Спутник V» из России. Об этом 17 сентября рассказала директор международного форума БРИКС Пурнима Ананд в интервью изданию «Известия».

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Ананд напомнила, что ситуация по коронавирусу в мае 2021 года в Индии была критическая, распространению инфекции способствовала густонаселённость и большая плотность населения в крупных городах страны. На помощь Индии в этой тяжёлой ситуации пришла Россия и страны БРИКС.

Ананд отметила, что Россия первой наладила поставки вакцины от COVID-19 «Спутник V», это помогло властям страны ускорить темпы вакцинации и спасти тысячи жизней. Также политик добавила, что Россия открыла производство своих вакцин на предприятиях в Индии. По мнению Ананд, сохранение такого уровня сотрудничества между Россией и Индией во время пандемии коронавируса особенно ценно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии анонсировали начало вакцинации детей от COVID-19.