Тегеран, 17 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 16 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 116 072, причем 453 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 453 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 116 072», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 18 021 новый случай заражения COVID-19, при этом 2859 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 682 704 пациента из общего числа 5 378 408 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 6 981 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 27 002 320 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.