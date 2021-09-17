Пекин, 17 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. По данным Министерства культуры и туризма Китая, туристическим агентствам и онлайн-туристическим компаниям в Китае было предложено немедленно приостановить межрегиональные групповые туры, услуги по бронированию авиабилетов и бронированию отелей, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Предложено применять данные меры сразу после того, как в провинциях появятся зоны высокого и среднего риска по COVID-19. Туры возобновятся после того, как будут очищены районы высокого и среднего риска в пострадавших провинциях, заявил официальный представитель министерства Хоу Чжэньган.

По мере приближения Праздника Середины осени и Дня образования КНР, министерство обратилась к местным жителям с просьбой принять строгие меры для защиты от возможных случаев завоза COVID-19. В этом году Праздник Середины осени длится с 19 по 21 сентября, в то время как празднование Дня образования КНР продлится с 1 по 7 октября.