Бразилиа, 17 сентября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Использование вакцины от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Pfizer будет продолжено для вакцинации подростков, несмотря на информацию о смерти одного из них после получения данного препарата в Бразилии. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба бразильского национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Регулятор начал проверку по факту гибели подростка после получения дозы вакцины Pfizer. Отмечается, что Anvisa известили о серьёзном побочном эффекте, который имел место 2 сентября. По данным регулятора, на сегодняшний день причинно-следственные связи между смертью подростка и применением вакцины не установлены. Уточняется, что полученная по инциденту информация первична и будет уточняться.

Бразильское ведомство сотрудничает по данному вопросу с представителями научного сообщества и планирует провести встречу со специалистами Pfizer и ответственным за ход проверки. Применение вакцин от COVID-19 ежедневно контролируется Anvisa на предмет своевременного выявления побочных эффектов.

Anvisa уточняет, что свидетельств, которые могли бы потребовать изменить одобренные условия применения вакцины, не выявлено. По мнению специалистов ведомства, польза вакцинации значительно превышает риски от её применения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в фармацевтической корпорации Pfizer осведомлены о случае смерти подростка в Бразилии после вакцинации их препаратом против COVID-19.