Гавана, 17 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. На Кубе 16 сентября стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса детей в возрасте от двух до 11 лет. По информации министерства здравоохранения республики, до 15 ноября планируется привить от COVID-19 около 1,1 млн детей дошкольного возраста и школьников начальных классов.

Anja Disseldorp Куба. Площадь революции

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Ранее, 5 сентября, на Кубе началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет, в рамках которой до 5 ноября планируется привить 855 тыс. человек.

По мнению властей, прививки помогут не только защитить детей и подростков от COVID-19, но и вернуть школьников, которые в настоящее время находятся на дистанционном обучении, к полноценному учебному процессу непосредственно в школах.

По последним данным, из 11 млн граждан Острова Свободы обе компоненты вакцины от коронавируса получили более 5,2 млн человек. Более 7,2 млн — получили хотя бы первую компоненту и более 4,3 млн — третью. Вакцинацию всего населения Кубы от COVID-19, проводимую в основном местными препаратами Abdala и Soberana 02, планируется завершить до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, число использованных доз вакцин от COVID-19 на Кубе составило почти 17 млн.