Пекин, 17 сентября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Экономические и торговые обмены через Тайваньский пролив развиваются с хорошей динамикой, поскольку торговля между материковой частью Китая и Тайванем выросла на 31,8% в годовом исчислении до $208,8 млрд за первые восемь месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Furfur Китай и Тайвань на карте

За первые восемь месяцев экспорт материковой части на Тайвань составил $50,3 млрд, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт материковой части Тайваня подскочил на 31,3% в годовом исчислении до $158,5 млрд, сказала пресс-секретарь Администрации по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Чэнлянь.

Инвестиции тайваньских предприятий на материке продолжали расти, сказала Чжу добавив, что материковая часть одобрила 3552 инвестиционных проекта Тайваня за первые семь месяцев этого года, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции тайваньских предприятий составили $640 млн за первые семь месяцев, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Чжу, это заметное увеличение инвестиций свидетельствует о том, что тайваньские инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на рынок материковой части, ее прочную промышленную систему, ее сильные производственные мощности и широкие экономические перспективы.