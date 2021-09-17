Бразилиа, , 02:23 — REGNUM Участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в очном формате примет президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом он заявил 16 сентября в ходе видеоконференции в социальных сетях.

Жаир Болсонару Isac Nóbrega

По словам бразильского лидера, для этого он отправится в штаб-квартиру организации, которая находится в американском городе Нью-Йорк. Болсонару отметил, что выступит на мероприятии 21 сентября. Он также сообщил, что в рамках своего визита в США планирует провести несколько двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.

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