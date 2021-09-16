Лондон, 17 сентября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Кампания по массовой ревакцинации от коронавирусной инфекции началась в Великобритании, 16 сентября сообщил на своей странице в Twitter британский министр здравоохранения Саджид Джавид.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

Глава ведомства отметил, что граждане, которые включены в списки по ревакцинации, получат уведомления, когда подойдет их очередь. По информации минздрава, эту процедуру должны будут пройти до 35 млн британцев, что составляет около половины населения королевства.

Ревакцинация затронет медиков, социальных работников, людей старше 50 лет и лиц с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом, а также близких этих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября кампания по массовой ревакцинации от COVID-19 стартовала в Словакии.