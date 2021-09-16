Ереван, 17 сентября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Иск в Международный суд Организации Объединённых наций подала на Азербайджан Армения за расовую дискриминацию армян. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Как полагает армянская сторона, Азербайджан нарушил Международную конвенцию, предполагающую ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Армения просит суд о привлечении к ответственности Азербайджана за нарушение конвенции, для предотвращения возможного будущего вреда и возмещения причинённого ущерба.

В исковом заявлении упоминается расовая дискриминация армян Азербайджаном, длившаяся в течение десятилетий. Отмечается, что Баку, по словам Еревана, проводящий политику ненависти, систематически подвергал армян пыткам, насилию, также упоминаются случаи массовых убийств.

Отдельно Армения заявляет о нарушении конвенции Азербайджаном в 2020 году в ходе вооружённого конфликта между странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности Армении к демаркации границы с Азербайджаном.