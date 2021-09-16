Триполи, 17 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Ливия намерена открыть границу с Тунисом с 17 сентября, сообщает пресс-служба ливийского правительства.

David Stanley Ливия

«Решение было принято после встречи премьер-министра страны Абдула-Хамида Дбейбы и президента Туниса Каиса Сайеда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны будут соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности, чтобы обеспечить перемещение граждан и товаров. Ранее, в июне 2021 года, ливийские власти закрыли границу с Тунисом из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.