Вашингтон, 17 сентября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Приступы кашля, которые все чащи стали появляться у президента США Джо Байдена в ходе выступлений, не должны вызывать беспокойства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 сентября на брифинге.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Так она ответила на соответствующий вопрос. Ранее внимание на состояние здоровья американского лидера обратили ряд СМИ и пользователей в социальных сетях.

По словам Псаки, Байдена, где бы он ни находился, постоянно сопровождает и осматривает врач. Кроме того, пресс-секретарь отметила, что причин для кашля может быть множество.

Она добавила, что в числе таких причин может быть незначительная простуда или необходимость прочистить дыхательные пути в ходе выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая более 120 отставных американских генералов и адмиралов подписали открытое письмо, в котором призвали проверить психическое и физическое здоровье Джо Байдена.