Минск, 16 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Польша в межвоенный период активно искала союза с гитлеровской Германией, вместе с ней и Венгрией она участвовала в агрессии против Чехословакии и мечтала поучаствовать в завоевании СССР. Польские спецслужбы сотрудничали с национал-социалистами ещё до прихода Адольфа Гитлера к власти и вовсе не случайно, что вожди NSDAP (организация, деятельность которой запрещена в России) отвечали взаимностью, прославляя Юзефа Пилсудского. Об этом 16 сентября в Минске на презентации книги «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны» заявил её соавтор, координатор Международной гражданской инициативы «Русский союз» Алексей Кочетков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Книга «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны»

Коллективная монография белорусских и российских авторов, среди которых есть и Алексей Кочетков, посвящена исследованию трагических страниц истории не только Западной Белоруссии и Западной Украины, но и Польши, «восточными окраинами» («кресами всходними») которой они являлись. Выход книги вызвал большой интерес белорусской общественности, представители которой во время презентации активно участвовали в обсуждении трагических страниц совместной истории.

По мнению Кочеткова, в современной польской историографии сформирован и продвигается миф о межвоенной Польше как о Прометее, нёсшем свет «восточным варварам». В том числе и в этом, по мнению соавтора монографии, находится ответ на вопрос о том, что побудило польский парламент возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на III Рейх и Советский Союз.

В период между двумя мировыми войнами Польша «идеологически была близка гитлеровской Германии», уверен Кочетков. Она строилось как «этнократическое фашистское государство», его элита близко восприняла идеи германского национал-социализма и тоже страдала антисемитизмом, жаждала колониальных захватов.

Бронетехника польской армии

«Первый договор, который гитлеровская Германия заключила с иностранным государством, был договор с Польшей — в январе 1934 года. Между двумя режимами установился самый тесный контакт и взаимопонимание. Гитлер неоднократно называл Пилсудского «выдающимся деятелем современности» — у них было много общего. После кончины Пилсудского в Германии издавались его труды, переводились на немецкий язык с предисловиями Германа Геринга и других ведущих деятелей «Национал-социалистической партии Германии» (организация, деятельность которой запрещена в России). Спецслужбы Польши и Германии взаимодействовали самым тесным образом», — рассказал Кочетков.

Однако в конце 30-х «два фашистских государства не смогли договориться между собой, как они будут делить будущую добычу», отметил Кочетков. По его мнению, «сыграл роль чрезмерный прагматизм одних и других», «чрезмерная жадность» Варшавы и Берлина.

Немецкие и польские офицеры

Такой идеологический мейнстрим в межвоенной Польше не мог не сказаться на умонастроениях тех, кто впоследствии, после уничтожения польского государства Германией, принял участие в деятельности ультранационалистического военизированного подпольного формирования «Армия Крайова». Деятельность этой организации, осуществлявшей террор на территории Западной Белоруссии, в советской историографии не слишком активно критиковалась, так как АК организовывала «Варшавское восстание» 1944 года.

Однако, отметил Кочетков, советские времена прошли, и теперь вполне уместно напомнить и о террористической деятельности АК, и о сотрудничестве её с немецкой оккупационной администрацией на территории оккупированной БССР в ходе вооружённого противостояния с советскими патриотами. С учётом этих страниц совместной истории, считает Кочетков, следует воспринимать и ту «помощь», которую сейчас оказывает Польша подвергшейся дестабилизации Белоруссии.

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