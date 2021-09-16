Кордова, Аргентина, 16 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Вакцинация «Спутником V» эффективнее от штамма коронавируса «Дельта», чем вакцинация препаратами AstraZeneca и Sinopharm, пишет 16 сентября La Nación.

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К таким выводам пришли в аргентинском Национальном университете Кордовы, проведя сравнительные исследования. По оценкам учёных, российская вакцина лучше способствует выработке антител против штамма «Дельта», чем европейский и китайский препараты.

Больше всего антител — у переболевших коронавирусом, а затем, много позже, привитых обоими компонентами «Спутника V». На втором месте по количеству антител оказались не болевшие, а просто привитые обеими дозами «Спутника V».