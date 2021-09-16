Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги, сообщил 16 сентября журналистам американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что 99% жителей США работают и честно платят налоги. При этом богатые находятся как бы на особом положении, «играя по другим правилам». Налоговые органы из-за непрозрачности доходов этих людей «не могут установить, жульничают ли они».

Байден «Таким образом, многие среди этого одного процента самых богатых умудряются не платить практически ничего».

Сославшись на экспертов, президент США назвал сумму в $160 млрд — это те деньги, которые миллиардеры коллективно должны ежегодно отчислять в бюджет, но, по оценке экономистов, «эти деньги не выплачиваются».

Глава США заявил, что намерен дать американским налоговикам больше прав и средств для отслеживания фактов и схем ухода от налогов миллиардерами. В итоге «богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю».

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