Байден заявил, что богатые американцы обманывают государство
Вашингтон, 16 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги, сообщил 16 сентября журналистам американский президент Джо Байден.
Он отметил, что 99% жителей США работают и честно платят налоги. При этом богатые находятся как бы на особом положении, «играя по другим правилам». Налоговые органы из-за непрозрачности доходов этих людей «не могут установить, жульничают ли они».
Сославшись на экспертов, президент США назвал сумму в $160 млрд — это те деньги, которые миллиардеры коллективно должны ежегодно отчислять в бюджет, но, по оценке экономистов, «эти деньги не выплачиваются».
Глава США заявил, что намерен дать американским налоговикам больше прав и средств для отслеживания фактов и схем ухода от налогов миллиардерами. В итоге «богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю».
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