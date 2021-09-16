Донецк, , 22:43 — REGNUM Жители Донбасса одобрительно отнесутся к идее МВД РФ включения их в программу переселения соотечественников. Об этом 16 сентября заявила корреспонденту ИА REGNUM донецкий политолог и публицист Юлия Андриенко.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, Россия заинтересована в наших жителях. Это не дикие мигранты со своими правилами, обычаями, верой. Мы — такие же, как вы» — заявила Андриенко.

Политолог отметила, что мы представляем собой один народ: «Мы говорим на одном языке, у нас общая память и схожий менталитет».

«Те, кто прожил тут 7 лет в условиях войны и неопределённости, неприхотлив и будет рад малому. Дончан не испугать испытаниями, мы легко можем начать все с нуля в суровых краях. Да хоть на Камчатке! Думаю, Россия получит в лице моих земляков лучших граждан страны», — заявила эксперт.

Напомним, что ранее МВД России выступило с предложением включить жителей донбасских республик в программу переселения соотечественников. Ранее для включения в государственную программу жителям Донбасса требовалось обращаться в консульство России на Украине, что для подавляющего большинства дончан оставалось невозможным.