Минск, 16 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. «Приближается знаменательная для нашей республики дата — День 17 сентября. 82 года назад, 17 сентября 1939 года, Красная Армия по приказу Советского правительства начала свой поход по освобождению Западной Белоруссии и Западной Украины от белопольской оккупации», — сказано в поздравлении соотечественникам, распространённом белорусскими левопатриотическими общественными объединениями накануне знаменательной даты.

«17 сентября 1939 года»

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Координационный совет белорусских НГО «Единство» напомнил, что в БССР дата 17 сентября «традиционно отмечалась как день воссоединения белорусского народа в едином белорусском советском государстве». В населённых пунктах Западной Белоруссии «имя 17 сентября было присвоено многим промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, а также улицам и площадям». Много было сделано для увековечения памяти выдающихся борцов за освобождение Западной Белоруссии — таких как Сергей Притыцкий, Вера Хоружая и других.

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«За годы нахождения бывшей Западной Белоруссии в составе БССР была проведена большая работа, в результате которой её территория, бывшая полуколонией в составе панской Польши, превратилась в регионы с высокоразвитой промышленностью, сельским хозяйством, наукой и культурой. Немало было сделано для того, чтобы поднять её до общереспубликанского уровня, — сказано в документе. — За годы, прошедшие после преступного контрреволюционного переворота 1991 года, левопатриотические организации республики неоднократно выступали за восстановление 17-го сентября в качестве знаменательной даты. И вот теперь эта дата вновь официально признана в качестве государственного праздника».

Белорусские общественники призвали достойно отметить «священную дату», которая в нынешнем веке неформально отмечалась до подписания Александром Лукашенко указа об объявлении 17 сентября государственным праздником.

«Сообщаем, что на 17 сентября 2021 года в г. Минске с 17:00 до 17:30 состоится разрешённая Мингорисполкомом торжественная церемония возложения цветов к Вечному Огню на площади Победы, — сказано в поздравлении. — Приглашаем Вас принять участие в этой церемонии. Сбор в 16:45 у хлебного магазина «Каравай», что находится рядом с площадью Победы (пересечение пр-та Независимости и ул. Захарова)».