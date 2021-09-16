Душанбе, 16 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Иран и Белоруссия всегда находили пути к успеху. Об этом 16 сентября в Душанбе заявил Александр Лукашенко во время встречи президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Как бы ни складывалась обстановка в мире, обстоятельства, Иран с Белоруссия всегда находили те пути, которые приводили нас к успеху», — сообщил Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, руководители исламской и постсоветской республик «особое внимание уделили санкционному противостоянию». При этом Лукашенко «отметил, что Белоруссия всегда жила под санкциями, но тем, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта».

Отметим, что заявленное Лукашенко не соответствует действительности. Санкции в отношении официального Минска были введены в середине 90-х годов.

«Если санкции и приносили какой-то вред Белоруссии, Ирану, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособными, не всегда находили тот путь, по которому должны были пройти в условиях санкционного давления. Поэтому все в наших руках», — уверен Лукашенко.

Раиси в свою очередь сказал: «Сами американцы всегда признают тот факт, что политика максимального давления не срабатывает. Мы считаем, что санкции не могут приостановить движение Ирана вперед».

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