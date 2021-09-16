Приштина, Сербия, 16 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 14 носителей коронавируса.

ErisHana Институт общественного здравоохранения Косово

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По официальным данным, в результате исследования 6882 образцов 16 сентября было выявлено 368 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1382 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 158 тысяч случаев заражения, 142 064 пациента уже здоровы, около 2800 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 14 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет около 14 501, из них 779 госпитализированы и 49 находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошел 399 341 человек, всего произведено 1 110 286 инъекций вакцины.