Вашингтон, , 22:18 — REGNUM США стремятся к конструктивным отношениям с Китаем, однако не будут закрывать глаза на китайские попытки подорвать сложившийся мировой порядок, заявил 16 сентября глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главами Госдепа США, МИД и минобороны Австралии.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы нацелены на выстраивание результативных и конструктивных отношений, но намерены трезво смотреть на попытки Китая подорвать сложившийся мировой порядок», — сказал Остин.

Напомним, ранее шеф Пентагона сообщил о расширении военного присутствия США на территории Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон совместно заявили о создании нового оборонного партнерства AUKUS.

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