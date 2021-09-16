Скопье, 16 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В Северной Македонии 16 сентября в результате исследования 3885 образцов выявили 557 новых носителей коронавируса. 572 пациента в стране выздоровели. За день умерли 28 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Juan Antonio Segal Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 185 450 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6367. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю.

С начала пандемии 166 099 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 984 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.