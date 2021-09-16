Рим, 16 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум.

Власти Италии могут увеличить допустимую заполняемость стадионов и кинотеатров, заявил в четверг, 16 сентября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

nobbiwan Стадион «Сан-Сиро». Милан

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По словам министра, в правительстве намерены сначала изучить последствия возобновления учебы в школах и вузах в очной форме. Если значительного роста числа зараженных не произойдет, возможны послабления.

По данным на16 сентября, в Италии умерли130 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на73). Число подтвержденных носителей выросло на5117(днем ранее — на4830). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 623 155 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены116 342человека (на2145 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 462 758человек, что составляет67,18% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).