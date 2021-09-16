Вашингтон, 16 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. С 2019 года в США резко увеличилась доля женщин среди покупателей огнестрельного оружия, сообщает 16 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования National Firearms Survey.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. Германия — США. 2018 С оружием

В частности, если до 2019 года покупателями оружия женщины были лишь в половине случаев, то с января 2019 по апрель 2021 года 3,5 млн женщин купили оружие. За тот же период мужчин-покупателей было четыре млн.

Авторы исследования отмечают, что на протяжении нескольких предыдущих десятилетий доля женщин среди покупателей оружия колебалась от 10% до 20%.

По мнению представителей National Firearms Survey, это может быть вызвано как пандемией коронавируса, так и ростом в США насилия и расовых беспорядков.