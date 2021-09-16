Амстердам, 16 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Афганский кризис повлиял на решение Сигрид Каг уйти с поста и.о. министра иностранных дел Нидерландов, пишет 16 сентября NRC Handelsblad.

meicw Отставка

Уточняется, что Каг подала в отставку после того, как голландское правительство выразило ей вотум недоверия.

Это произошло из-за того, что министры сочли плохой организацию эвакуации из Афганистана сотрудников посольства, а также афганцев, которые пожелали, покинув республику с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жить в Нидерландах.