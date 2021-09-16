Больцано, Италия, 16 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум.

В итальянских регионах Больцано и Сардиния зафиксированы первые в Италии в новом учебном году вспышки коронавируса, передает Agenzia Italia в четверг, 16 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Классы отправлены на карантин (в настоящее время речь идет о нескольких десятках классов). Авторы высказывают предположение, что дело может закончиться возвращением к дистанционному обучению — в том числе потому, что в Италии разрешают прививать только граждан старше 12 лет, то есть часть школьников вакцинированы быть не могут.

В министерстве образования, однако, утверждают, что речь идет об отдельных случаях вспышек эпидемии, а не о тенденции.

По данным на16 сентября, в Италии умерли130 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на73). Число подтвержденных носителей выросло на5117(днем ранее — на4830). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 623 155 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены116 342человека (на2145 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 462 758человек, что составляет67,18% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.