Рим, 16 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Депутаты парламента Италии, а также работники Конституционного суда и президентской администрации могут, в отличие от всех остальных граждан страны, ходить на работу без предъявления «антикоронавирусного паспорта», соответствующие правила закреплены в декрете правительства, утвержденном в четверг, 16 сентября.

Camera dei deputati Парламент Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Депутатам, судьям и сотрудникам администрации президента разрешено установить отдельный «адекватный» порядок контроля. При этом, как отмечают национальные СМИ, депутаты готовы добровольно принять те же правила, которые будут касаться всех остальных граждан.

По данным на16 сентября, в Италии умерли130 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на73). Число подтвержденных носителей выросло на5117(днем ранее — на4830). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 623 155 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены116 342человека (на2145 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 462 758человек, что составляет67,18% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов».