Сеул, , 21:09 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И посетил с официальным визитом Южную Корею; в Сеуле его принял президент страны Мун Чжэ Ин и провел с ним встречу. Переговоры состоялись 15 сентября; об этом на следующий день сообщает Синьхуа, подчеркивая, что южнокорейский лидер попросил собеседника передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину.

По словам Мун Чжэ Ина, Сеул придает отношениям с Китаем особое значение, поддерживает с Пекином тесные связи по широкому спектру вопросов — от борьбы с пандемией коронавируса до укрепления стабильности на Корейском полуострове. В этом году исполняется 30 лет установления между двумя странами дипломатических отношений. Глава южнокорейского государства выразил надежду, что стороны используют этот юбилей для дальнейшего развития взаимодействия и двусторонних связей в следующее тридцатилетие. Особо он подчеркнул важность гуманитарных обменов, а также сотрудничества в экономике, торговле и защите окружающей среды.

Со своей стороны Ван И, передав Мун Чжэ Ину сердечный привет от председателя Си Цзиньпина, отметил, что две страны являются близкими и добрыми соседями. Под стратегическим руководством лидеров двусторонние отношения динамично развиваются, а дружба двух стран и народов укрепляется в совместной борьбе с пандемией. В планах Пекина и дальше поддерживать контакты на высоком уровне, одновременно развивая неправительственные обмены.

Поддерживая усилия Южной Кореи и КНДР в преодолении трудностей и устранению препятствий мирному урегулированию на Корейском полуострове, Китай, по словам Ван И, и далее продолжит играть конструктивную роль в защите регионального мира и стабильности.