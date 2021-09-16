Уагадугу, 16 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Два военнослужащих Буркина-Фасо ранены и один погиб в результате нападения группы неизвестных, сообщает 16 сентября Agence France-Presse.

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

По данным силовиков, нападение произошло вечером накануне, 15 сентября, в районе Танкуалу. Военные открыли огонь по бандитам, но без потерь со стороны армии не обошлось.

Напомним, в Буркина-Фасо атаки исламистов активно продолжаются с 2016 года. Страна граничит с такими «неспокойными» государствами как Мали и Нигер.

Сама республика страдает от межэтнических конфликтов, а также от борьбы за землю и золотоносные прииски. Противодействие исламистам ведётся властями страны в составе так называемой Сахельской пятёрки.