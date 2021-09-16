Тирана, 16 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 16 сентября сообщила депутатам парламента, что до конца года в страну прибудут еще 1,3 млн доз вакцины от коронавируса.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Манастирлиу подчеркнула, что правительство предпринимает меры по подготовке к традиционно более сложному осенне-зимнему периоду, и призвала граждан вакцинироваться.

По словам министра, цель правительства — вакцинировать все население старше 16 лет к весне 2022 года.