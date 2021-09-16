Тирана, 16 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Албании 16 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 5723 пациентов выявили 942 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 832 пациента.

Constatine H Влёра, Албания

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По данным министерства здравоохранения и социальной защиты, всего в Албании выявили 160 365 случаев заражения коронавирусом, 144 954 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2563 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них шесть — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 848, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 206 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.