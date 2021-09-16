Приштина, 16 сентября 2021, 20:59 — REGNUM В посольстве Великобритании в Косово 16 сентября сообщили о том, что группа из 117 афганских беженцев вылетели из аэропорта Приштины на территорию Соединенного королевства.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из Афганистана были эвакуированы около двух тысяч человек, сотрудничавших с НАТО, из них 800 получили временное убежище в Косово.
Представители Великобритании поблагодарили Косово за благородное предоставление убежища уязвимым людям и поддержку НАТО в час нужды.
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