Рим, 16 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум.

Правительство Италии в четверг, 16 сентября, утвердило проект декрета об обязательном предъявлении «антикоронавирусных паспортов» для доступа на рабочие места как в государственных, так и в частных компаниях.

Италия

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Власти рассчитывают таким образом сделать рабочие места более безопасными, а также стимулировать граждан прививаться, отметил премьер-министр Марио Драги.

Вопреки требованиям профсоюзов, тесты на коронавирус для непривитых не будут бесплатными, однако правительство пообещало установить «умеренные» цены.

По данным на16 сентября, в Италии умерли130 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(днем ранее — на73). Число подтвержденных носителей выросло на5117(днем ранее — на4830). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 623 155 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены116 342человека (на2145 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 462 758человек, что составляет67,18% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов».