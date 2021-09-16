Мадрид, 16 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Испанская компания RYPO объявила о запуске нового теста на антиген коронавируса посредством использования слюны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на пресс-службу компании.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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В компании напомнили, что в Испании уровень использование тестов самодиагностики среди граждан резко возрос с момента старта их продаж населению без рецепта в июле 2020 года. Фирма решила представить новый собственный фирменный тест на антиген, который проводится с использованием слюны.

Rapid Covid-19 Antigen Test (Oral Fluid) — это одноразовый набор для обнаружения SARS-CoV-2 в слюне.

«Эти тесты, точность которых составляет 97%, <…> имеют нормативные европейские сертификаты, которые позволяют их проверять, распространять и продавать населению», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что RYPO — единственная компания, которая распространяет такие тесты в Испании и Португалии, а также ведёт переговоры о поставках в Латинскую Америку: «Тесты слюны проще в использовании и менее инвазивны, чем ПЦР-тесты через носоглотку, и, несмотря на то, что тесты только что прибыли в Испанию, мы уже получили большой спрос со стороны наших дистрибьюторов», — сказал исполнительный директор RYPO Гонсало Диас.

Тесты на антиген коронавируса можно сравнить с тестом ПЦР, надежность которого достигает 100% в первые три дня после заражения вирусом и более 90% между четвертым и седьмым днями заражения, уточнили в компании. По истечении этого периода надежность снижается, и рекомендуется проводить ПЦР, если тест на антиген отрицательный, но есть симптомы, которые могут указывать на иное.