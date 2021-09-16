Афины , 16 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Эпидемиологический профиль пандемии коронавируса в Греции движется в сторону снижения, заявила специалист по детским инфекционным заболеваниям и член комитета по коронавирусу министерства здравоохранения Вана Папаевангелу 16 сентября на брифинге в прямом эфире.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Нынешняя фаза пандемии является переходной, добавила она. Ожидается, что в ближайшее время число случаев заражения среди детей младшего возраста и подростков увеличится, поскольку 13 сентября открылись школы. Одним из положительных признаков, упомянутых Папаевангелу, является тот факт, что студенты университетов показали самый высокий уровень вакцинации.

Заместитель министра здравоохранения Мина Гага также присутствовала на брифинге в четверг, она отметила, что более 65% населения Греции уже вакцинировано. При этом она призвала к тому, «чтобы это число скоро достигло 100%» и отметила, что течение пандемии в стране стабильное, но в северных регионах, таких как Пиерия, регистрируются всплески инфекции. Самым главным, по ее словам, является как можно более оперативная вакцинация пожилых людей, поскольку они подвергаются десятикратному риску заражения по сравнению с любой другой возрастной группой.