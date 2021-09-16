Афины , , 19:55 — REGNUM Греция подтвердила 2322 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 16 сентября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Днем ранее сообщалось про 2422 новых случая.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 625 083 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрированы 42 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 354.

В общей сложности 359 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницу было госпитализировано 206 пациентов с COVID-19.