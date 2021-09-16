Гавана, 16 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Число использованных доз вакцин от COVID-19 на Кубе составило почти 17 млн. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

BFMTV.com Флаг Кубы

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Согласно информации ведомства, первым компонентом вакцин привились 7 283 961 человек, вторым компонентом — 5 261 197 человек, и третьим в качестве бустера — 4 386 783 человека.

На сегодняшний день на Кубе зарегистрированы вакцины Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus.