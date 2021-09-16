Москва, 16 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Решение Европарламента носит недружественный характер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Carclub.ru Парковка у Госдумы

«Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Граждане РФ сами решат, кто будет у власти — давление на них недопустимо, подчеркнул парламентарий.

«Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, утвержденный в Европарламенте, содержит положение о необходимости стран ЕС «быть готовыми» не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму.